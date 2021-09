Mujeres emprendedoras: Salud financiera

Denia Márquez, lideraza de capacitación del programa “Ella hace historia de Facebook”, nos compartió su experiencia en el curso “Salud Financiera de tu negocio”.

La importancia que tiene gestionar las finanzas de nuestro negocio y cuál es la función que a veces los registros financieros llegan a tener dentro de nuestra empresa.

¿Cómo controlar tus gastos?

La emprendedora nos comentó que primero antes que nada debe hacerse uno las siguientes preguntas: ¿Te estás quedando sin efectivo?, ¿Te cuesta pagar múltiples préstamos?, ¿Estás obteniendo ganancias?, ¿Separas el dinero de tu negocio del personal? y ¿Registras las transacciones financieras?

Una vez respondida las preguntas, dijo, te darás cuenta realmente si estás haciendo un buen trabajo porque estás realizando una buena gestión pero si no respondiste o no sabes la respuesta no te desesperes ¡ a trabajar en gestionar las finanzas de tu negocio adecuadamente!

Problemas financieros comunes

Denia Márquez, emprendedora, nos señaló que la falta de gestión financiera se debe principalmente por no desarrollar y usar un buen presupuesto, así como la falta de registros contables ya sean pobres o nulos. Así como no administrar el flujo de cajas.

Asimismo, nos dijo que también otro problema es la incapacidad para cumplir con los objetivos de ingresos y gastos como lo son los ingresos inferiores al objetivo, gastos superiores a los objetivos, la falta de fondos, falta de capital, endeudarse de más y la incapacidad para obtener financiación o financiación asequible.

¿Qué son los términos financieros?

La experta nos dijo que los términos financieros son el dinero obtenido de la venta de productos, el servicios de las actividades comerciales, los resultado operativo positivo como el ingreso-gasto, la ganancia meta: resultado operativo positivo – gastos por intereses e impuestos y el punto de equilibro.

