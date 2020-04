En su colaboración para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, el periodista Óscar Balderas habló de cómo el coronavirus está sacando de las calles a los dealers de “La Unión Tepito”. “La última tarde en la que platiqué con Hugo, uno de los vendedores de droga más conocidos en el corredor peatonal de Madero, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, su carrera criminal se estaba tambaleando”.

“Ahorita ya le tuve que subir a mis precios. Andaba vendiendo perico a 300 y ahora lo estoy dando a 400 y muchos de plano ya no me están comprando. Y a eso súmale que no hay gente en los bares, ya mejor me estoy moviendo a otra cosa”

Información relacionada: Coronavirus (sección especial)