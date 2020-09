Violencia de género y amenazas contra instagramer

En entrevista para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Melissa Suárez, instagramer, habló sobre la violencia de género y las amenazas de las que fue víctima.

“El 2 de junio tuve un altercado, recibí golpes, un puñetazo; tenía 30 días de dar a luz”, relató Suárez.

Información relacionada: Mujeres enfrentan violencia y doble carga en pandemia

“Quise ser ejemplo para mi hija y alzar la voz. Mi ex pareja continúa con la violencia, me dice que hice mal al abrir la boca y que me hacía responsable por lo que le pasara a mi familia”, detalló.

Melissa dijo que su agresor está libre. “En las redes nunca se publican las sombras, he tomado terapia para hablar del tema”, indicó.

“El Estado tiene un programa en el que si sufres violencia fuerte, te proporcionan techo y comida; te dejan salir hasta que tengas un trabajo estable”, recordó.