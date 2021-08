Vacunación en niños no es un lujo es resguardar su vida

Sobre la petición que han hecho para que vacunen a su hijo de 13 años con epilepsia, en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con José Luis Santiago, padre José Luis Santiago Enríquez, quien habló del tema.

Santiago mencionó que esta vacuna es indispensable para la salud de su hijo, pues “no se trata de sacarlo al cine, si no es tener que salir para que él reciba su tratamiento médico”.

Explicó cómo ha sido el proceso que han llevado a cabo “lo primero que hicimos fue enviar una carta al secretario de Salud, pero no tuvimos respuesta”, posterior a ello “recibimos el apoyo de abogados, quienes no me están cobrando nada, porque para familias como nosotros, que costeamos medicinas, tratamientos médicos, promover un amparo sería impagable”.

Agregó que en situaciones parecidas a las de su hijo, el tema central no es la vacunación para el regreso a clases si no esto es más por la seguridad del menor, pues este “es un tema de riesgo para la vida, no se trata de un lujo, se trata de cuidar y resguardar la vida de los niños quienes luchan día a día el sobrellevar su padecimiento” (en casos como los de José Luis).