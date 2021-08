Vacuna contra Covid no está contraindicada en niños, aún faltan investigaciones

Sobre el incremento de casos de Covid en niños, en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con el Dr. Rodrigo González Luna, pediatra inmunólogo y alergólogo, quien habló del tema.

El especialista fue claro y puntualizó que el gobierno no se ha esforzado mucho en conseguir el objetivo primario de cubrir el esquema completa de vacunación para el grueso de la población “realmente nos estamos desviando del objetivo de la estrategia que se lleva en el país”, todo ello, antepuesto por “cuestiones políticas sobre el bienestar de la gente, esto es desviar el tema”.

Las recomendaciones

El inmunólogo resaltó en la importancia de continuar con las medidas preventivas, así como con “la estrategia de la vacunación”.

Respecto al caso de la vacunación en menores aclaró que siguen existiendo muchas interrogantes, pero que las investigaciones continúan para tener certezas y no solo dicho entorno a este tema.

La realidad del país

González Luna precisó en cifras que “quienes están siendo afectados, mayoritariamente son los adultos, muchos de ellos no están vacunados; los niños no es que sean importantes sino más bien se está dando una prioridad de la realidad, los adultos son los que están saturando los hospitales, no son los niños”.

En ese sentido “no se puede comparar un sector de niños de la ciudad de comunidades rurales o aisladas porque son realidades diferentes”.