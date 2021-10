Trabajadores de Dos Bocas no cuentan con salarios justos ni protección jurídica

Susana Prieto, diputada de Morena, nos habló en entrevista con Luis Cárdenas sobre que Nahle protege monopolio sindical.

“Lo que se presentó ante la cámara de diputados, ese punto de acuerdo que se presentó en la cámara de diputados como un punto de acuerdo para solicitar respetando la división de poderes a la secretaria de energía”, expresó Susana Prieto.

Prieto comentó que ella recibió la solicitud para apoyar a los trabajadores de la refinería de Dos Bocas, porque no cuentan con representantes jurídicos que los ayuden a evitar la falta de apoyo por parte del sector sindical.

“No tengo nada que ver a los trabajadores de ICA Flour, hace años que me dedique a la defensa de los trabajadores del país y en mi Facebook me pusieron todas estas denuncias“.

Mencionó que Ricardo Hernández Daza secretario del Sindicato de la Construcción de la CTM en Tabasco tiene un monopolio y maneja las actividades tanto laborales e incluso el acceso a la refinería.

“Parece que el secretario general que tiene una toma estatal, parece que nadie entra si no lo autoriza Ricardo Hernández Daza que él tiene un trato con los funcionarios”: Susana Prieto.