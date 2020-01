Prevé Banxico riesgo por alza salarial. En entrevista para la Primera Emisión de MVS Noticias con Pamela Cerdeira, en sustitución de Luis Cárdenas, Sergio Negrete, economista y académico del ITESO, habló del tema.

“López Obrador busca aumentar el salario mínimo, de manera considerable, a lo largo del tiempo. Si suben los precios, anula el aumento en los salarios y acabamos en cierto modo igual, por eso le preocupa al Banxico“, explicó Negrete.

El economista y académico del ITESO, señaló que “hay otro peligro para la inflación, que las tasas de interés sean demasiado bajas, lo cual puede desatar una carrera de precios”.

El tema económico en este momento es el crecimiento; estamos en estancamiento, sabemos que será 0 o ligeramente abajo de 0. Si no hay crecimiento, no hay empleos, no hay aumento a salarios

Estamos bordeando una recesión económica. En 2020 los pronósticos son de alrededor de 1%

Considero que en 2020 habrá un crecimiento abajo de 1 o alrededor de 0. El pronóstico que recoge @Banxico, es de 1%