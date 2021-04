Se necesita inversión para atender crisis migrante: Krauze

En entrevista con Luis Cárdenas para MVS Noticias, León Krauze, periodista de Univisión y colaborador de MVS, habló de la crisis migrante en la frontera entre México y EU, así como la posible visita de la vicepresidenta de EU, Kamala Harris.

“Todo eso requiere inversión, yo cuando escucho al Gobierno de México invertir en Centroamérica he aplaudido esa iniciativa, he retirado el apoyo a Donald Trump por sus medidas contra los centroamericanos, pero eso no es suficiente, se necesita invertir en desarrollo”, explicó.

También dijo que en la migración interna de México es dónde debe haber una inversión real para terminar con este problema.

Sobre la vacuna Johnson & Johnson nos comentó que se puso “en pausa, por seis casos de coágulos, uno en un millón y así EU la puso en pausa, la posibilidad de que te caiga un rayo es más probable, pero es una exageración, pero no ha disminuido la vacunación entre la población estadounidense y esa es una buena noticia”.