Saúl Huerta enfrenta los cargos porque está seguro de su inocencia

En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, Rafael Inti Castillo, abogado de Saúl Huerta, nos habló sobre la entrega voluntaria que hizo el ex funcionario.

El abogado aclaró que su cliente no ha realizado ningún tipo de convenio con nadie sino se trata de un acuerdo “se hizo un acuerdo para que se entregara voluntariamente (Saúl Huerta), no existe ningún convenio, por el tipo de delito no se admitiría este tipo de recursos, pues este es un proceso donde se tienen que llevar una detención oficiosa hasta que se dicte la sentencia”.

Agregó “el (Saúl Huerta) tenía conocimiento de este procedimiento donde estará en detención durante uno, dos años o más, pero él está convencido de su inocencia y por eso es que enfrenta conscientemente el proceso”.

¿Riesgo para Huerta, la cárcel?

Castillo reiteró que este tema ya es de una competencia gubernamental “aquí queda en manos y tutela del gobierno de la CDMX porque son ellos que se encargan de administrar estas instancias, son ellos los que se van a encargar de su seguridad, de la misma forma que cualquier otra persona”.