El periodista Ezra Shabot habló del tema en su colaboración para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas.

Tienes que mantener el aparato productivo funcionando, lo que tiene que ver con alimentos, medicinas, generación de electricidad, dijo Shabot.

Para mantener a trabajadores de pequeñas y medianas empresas, tienen que tener incentivos. Si no, no tienen capacidad de subsistencia; algunas podrán aguantar un par de semanas, no más, explicó.