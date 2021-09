Piden seis años de prisión por citar La Biblia en Twitter y defender el matrimonio

Laura Coronado, académica de la Universidad Anahuac, que nos habla de la polémica petición de seis años de prisión por citar la biblia en Twitter y defender el matrimonio igualitario.

“No podríamos decir que sea un discurso de odio, ella lo que está haciendo es cuestionar a la iglesia de su país”.

Resaltó que lo preocupante, más allá de los discursos radicales de derecha o izquierda, es que no hay matices, no hay espacio para dialogar o cuestionar, “y eso que hablamos de Finlandia y no de Afganistán con los talibanes”.

“Tendríamos que ver si incita a la violencia o no, pero vemos que cada vez tenemos la piel más delgada”.