Organizaciones lideradas por mujeres con políticas más humanas

Great place to work México / Especial

En colaboración con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Alma García Puig, directora general de Great Place to Work México, quien habló sobre el liderazgo de mujeres en los mejores lugares para trabajar, Ranking Best Workplaces for Women México 2021.

García Puig, durante su intervención, mencionó algunas precisiones respecto al tema laboral en México y el papel de las mujeres en este sector, donde aseveró que “hay una diferencia salarial del 17% y sabemos que las organizaciones, a medida que incrementan su nivel de organización, el número de mujeres va a la baja”.

-Información relacionada: Great place to work, Maestros y Tiranos, AMLO y los medios, y ¡Playboy!

Destacó que “las mujeres son necesarias pues son mucho más rentables, se ha demostrado que las organizaciones donde hay más mujeres, son organizaciones que tienen políticas más humanas, un mayor equilibrio entre vida y trabajo, así como una menor rotación de personal”.

Sí mencionó que “a raíz de la pandemia, muchos sectores se han visto muy afectados”, además “la mujer no solo se ha enfrentado a ser ejecutiva sino a ser mamá, ama de casa, y muchas de ellas se han visto orilladas a detener su vida laboral”.