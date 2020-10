Obtienen registro como partidos el PES y Fuerza Social por México

En entrevista con Luis Cárdenas, Gerardo Islas, presidente de la Asamblea Nacional de Fuerza Social por México, habló de la resolución del TEPJF sobre el registro de partidos políticos.

“Estamos muy contentos y comprometidos. Somos el partido de México, no de Gerardo Islas ni de ninguna de las figuras representativas del partido”, afirmó.

Información relacionada: ‘Enlodadero’ del INE y TEPJF, una estampa de una democracia fragmentada

“Saldremos a buscar liderazgos en todo el país, que nos representen. Una verdadera Cuarta Transformación; no hablo de los proyectos partidistas ni de las alianzas con partidos como Juntos Haremos Historia y con quienes se han convertido en travestis de la política mexicana, como el PVEM, que no sabes para dónde va”, opinó.

Dijo que en 2024 tendrán que construir mensajes que les lleguen a quienes están decepcionados de los partidos políticos tradicionales.

“No vamos a ser el partido que le quiera cerrar las puertas a otros. Hubo intentos, en lo oscuro, de comprar a muchos magistrados, que no se dejaron llevar por la ambición económica”, señaló.

Añadió que acompañarán a un presidente que ganó con más votos que ningún otro. Asimismo, pidió prudencia a Felipe Calderón: “Vimos un tweet del ex presidente, atacándonos. Nosotros no recibimos dinero de los mexicanos en nuestra asociación. No nos vamos a prestar al juego de que muchas veces escribe, sin tener consciencia en ese momento”.