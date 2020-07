No usar crédito del FMI, más caro que la venta del avión

En su colaboración para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Mario Maldonado, columnista financiero de El Universal, habló del costo para el Gobierno mexicano de no usar la línea de crédito del FMI.

Explicó que es una línea de crédito que el FMI le otorga a algunos países para usarla en casos de crisis, como el que tenemos actualmente.

México puede echar mano de esa línea de crédito, que ha mantenido desde el 2009. La use o no, de todos modos tiene que pagarle al FMI cierta cantidad de dinero por tenerla abierta. Todo indica que el presidente no va a usar esta línea de crédito.

“A pesar de la promesa de AMLO cuando era candidato, de que México no aumentará la deuda pública, ya no se va a cumplir”, afirmó Maldonado.