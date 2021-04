No tengo datos sobre encuesta para definir candidata de Morena a gubernatura de Guerrero: Beatriz Mojica

En entrevista con Luis Cárdenas para MVS Noticias, platicamos con Beatriz Mojica, integrante de Morena en Guerrero quien habló sobre la encuesta para definir a la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Explicó que “yo no tengo ningún dato de esta encuesta. No me admitieron con algún pretexto extraño de una participación en un proceso local. Yo ya no voy a insistir para participar en esta encuesta. No sé quién está en ella”.

“Lo verdaderamente importante es seguir con nuestra lucha para que las mujeres sigan tomando protagonismo en la política de la 4T y del país. Es necesario que los votantes de Guerrero tengan certeza”, detalló.

Acerca de la hija de Félix Salgado Macedonio, indicó que “no queremos abonar al golpeteo político contra Evelyn Salgado u otra mujer. La conozco desde que es muy joven. Ella tiene su propio trabajo político: es una mujer seria que siempre ha apoyado al movimiento”.