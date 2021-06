No admito ser chivo de nadie, no tuve nada que ver en CDMX: Ricardo Monreal

En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, habló sobre ¿Qué sigue para el partido tras las elecciones 2021?

Luego de los resultados de la jornada electoral en la Ciudad de México, indicó que “normalmente las derrotas son huérfanas, nadie se atribuye una derrota, siempre se busca puedan generarse culpabilidades. No las aceptó, no tuve nada que ver en la CDMX, no soy responsable de la estrategia política. No tengo función partidista en el país, solo soy un senador”.

Señaló que se trata de una “actitud de intentar descalificar a una personalidad por alguna situación que me parece entendible, que ayer comenté que no admito ser chivo de nadie, ni un chivo expiatorio, que cada uno asuma su responsabilidad”.

“Voté por Morena, pero no tuerzo el brazo para que voten en contra de Morena. Esta ciudad es de la más politizada y nadie es dueño. Es una lección a tiempo para corregirla. Ya Morena se nacionalizó, hay una fuerza real y un partido nacional, logró consolidar su fuerza política en todo el país”.

Asimismo, Ricardo Monreal explicó que “en la Ciudad de México mi lectura es que se tienen que mejorarse el proceso de selección de candidatos, relación más estrecha con el ciudadano, atenderse a las clases medias y escucharse sus reclamos”.