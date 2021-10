Nine Perfect Strangers: ¿Si pudieras revivir a un ser querido a través de alucinaciones, lo harías?

Javier Ibarreche, Tik Toker, Actor y Comediante, habló con Luis Cárdenas sobre la miniserie Nine Perfect Strangers de Amazon.

Es un thriller psicológico de Amazon Prime, que cuenta la historia de nueve personajes que van a un spa, a un retiro espiritual. Pero la dueña del spa, Nicole Kidman, tiene otros planes.

Información relacionada: Premio de ‘El juego del calamar’ ¿Cuánto es en pesos mexicanos?

Masha will make you stronger. Have you finished watching #NinePerfectStrangers? pic.twitter.com/JDvxRAdQbY

— Nine Perfect Strangers (@9StrangersHulu) September 27, 2021