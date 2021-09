Neutralidad de Internet en México: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones

En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, Laura Coronado, académica de la Universidad de Anáhuac y autora del libro “La libertad de expresión en el ciberespacio”, nos habló sobre qué implica la nueva neutralidad de internet en México.

La especialista mencionó “la neutralidad en la red es como la electricidad, no me tiene por qué segmentar o fragmentar el uso de la red, a partir de mi consumo me van a cobrar, dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”.

Brecha digital en México

Coronado precisó que México “tiene una brecha digital muy significativa, pues solo el 72% de la población está conectado”.

Explicó que los proveedores de servicios “paquetean” sus servicios y eso acentúa directamente a la brecha digital.