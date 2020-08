Nada que temer, Emilio ‘L’ pretende involucrarme en actos corruptos: Francisco Domínguez

Francisco Domínguez acusó que el director de Pemex ha pretendido involucrarlo, “con una bajeza inaudita, en actos de corrupción” y que sus palabras “valen lo que su prestigio: nada”.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, aseguró no tener nada que temer ni ocultar luego de darse a conocer un video en el que aparece su ahora ex secretario técnico, Guillermo Gutiérrez, recibiendo dinero de un presunto soborno que estaría ligado a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador acusó que Lozoya Austin ha pretendido involucrarlo, “con una bajeza inaudita, en actos de corrupción, ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio: nada”.