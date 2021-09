Muchos sectores económicos parados por bloqueo ferroviario en Michoacán

En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, Óscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México, nos habló sobre la preocupación del KCSM respecto a los constantes bloqueos ferroviarios en Michoacán.

El especialista mencionó “lamentablemente van 36 días continuos de bloqueo, en lo que va de este año se han dado 15 bloqueos y este último ha sido uno de los más largos”.

Precisó “esto es un daño a la economía y no se ve una solución próxima, no tienen nada que ver con el sector ferrocarrilero sino es un tema con el pago de los profesores de Michoacán”.

Además aclaró que el daño y las pérdidas no solo son hacía las empresas, sino los trabajadores ferroviarios y sus familias no están percibiendo dinero porque no están trabajando.