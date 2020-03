En entrevista para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Rodrigo Fragoso, paciente confirmado con Covid-19, relató que ha sido víctima de discriminación.

“Un vecino y otra persona se han encargado de hacer una difamación. Yo no he salido para nada; mis vecinos me vinieron a aventar tres litros de cloro afuera de mi departamento”, dijo Fragoso.

“Estas personas no permitieron que mis familiares y amigos me trajeran de comer, porque decían que yo debía estar aislado”, señaló.

“Viajé la semana pasada a Miami, al regreso comencé a tener síntomas. Es como si te diera una gripa maximizada”, afirmó.

“En México nadie me revisó, nadie me preguntó nada, los medidores de temperatura nunca los vi”, afirmó.