Este martes el presidente Donald Trump fue incluido en la nueva política de verificación de afirmaciones de Twitter.

La red social puso por primera vez un aviso que lleva a una valoración de hechos y publicaciones de la prensa que ofrecen más información sobre el tema.

El primer mensaje en tener esta advertencia fue uno en el que Trump afirmaba que las papeletas de votación por correo no eran confiables en absoluto.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020