La división de poderes está desapareciendo en México

En entrevista con Luis Cárdenas, Lía Limón García, abogada, habló sobre la importancia del Estado de Derecho y la división de poderes.

Es grave que el presidente no entienda la división de poderes. El Legislativo lo ha mantenido controlado porque tiene la mayoría. En el caso del Judicial, ha habido actos que reflejan que tiene la capacidad de irse contra ministros que difieren de su postura y punto de vista.

“Lo que estamos viendo es sumamente grave, no se puede denostar al Poder Judicial y no es la primera vez que sucede. En un país con el nivel de impunidad como el nuestro, denostar la carrera judicial y el ejercicio de la abogacía, es grave y peligroso. Refleja que éste es un presidente que no tiene límites; lo que esta haciendo va en contra de la certidumbre jurídica”, opinó.

“Es una amenaza a los jueces, a todo aquel que decida cualquier cosa que cuestione alguna resolución del Ejecutivo o del Legislativo, específicamente del grupo parlamentario de Morena; es una amenaza a los abogados, a aquellas personas presas con intereses privados y a las organizaciones que ayudamos en esto. Busca aterrorizar a tomo mundo”, consideró.

“Deberíamos de estar preocupados porque es el principio del fin de nuestra democracia”, destacó la abogada Lía Limón García.