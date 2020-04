En entrevista para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Javier Lozano habló de su adhesión a Coparmex.

Gustavo de Hoyos me dijo que tenía mucha presión interna. Reculan de una manera muy desaseada, afirmó Lozano.

Reiteró que Gustavo de Hoyos mostró poco carácter; pueden más a veces intereses mezquinos, el temor.

A Gustavo de Hoyos se le reveló su gente internamente, pensó que yo me iba a quedar conforme. Después de tantos años, no me puedo conformar a que me den migajas, yo así no juego, afirmó.