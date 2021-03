Humberto Santos, creador de chat sexual renuncia a candidatura

En entrevista con Luis Cárdenas, Yasnaya Aguilar, activista Mixe, habló sobre la precandidatura en Oaxaca de Humberto Santos, creador de ‘Sierra XXX‘, un chat para exhibir a mujeres.

“Hace un año se creó ese chat que se llama Sierra XXX; pedían que subieran porno y de preferencia ‘paisanas’. Participantes de ese chat subieron fotos de mujeres, para hacer comentarios sobre ellas”, relató.

Una de ellas se enteró y pidió que se diera una disculpa, pero no sucedió. Presentó una denuncia ante la Fiscalía del estado. La persona que subió la foto, dio una conferencia en la que explicó que era solo un meme.

Quien creó el chat pretendía competir por una diputación local por el distrito Electoral 10 Mixe-Choápam, de Oaxaca.

Beto Santos, como también es conocido, fue cuestionado sobre su participación en la conversación denominada “Sierra XXX”, donde supuestamente se compartían las fotos pornográficas, por lo que señaló que nunca existió ni fue el creador de tal chat sexual.

“Estoy enfrentando una campaña de difamación muy fuerte, muy grave. He demostrado con documentos que no hay absolutamente nada; no hay ninguna denuncia en mi contra, ninguna persona que pueda decir que yo la he ofendido de manera directa, que yo haya circulado algún tipo de imagen de nadie”, indicó el político.