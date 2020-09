‘Felipe, el oscuro’; Olga Wornat

En entrevista para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Olga Wornat, escritora, habló sobre su libro: ‘Felipe, el Oscuro‘.

“Fue una administración bastante complicada para muchos periodistas. Hubo periodistas que fueron amenazados y tuvieron que huir del país, otros fueron asesinados”, dijo.

El libro no salió en el 2012 , sino ocho años después. “Fui amenazada yo, mi familia, mi hija, mis fuentes. Me parece demencial lo que estoy contando, pero están los testimonios y denuncias realizadas; el objetivo era que el libro no saliera publicado”, detalló.

Opinó que es el sexenio del fracaso más profundo, fue marcado por la corrupción.

“Lo mejor que podría hacer Felipe Calderón, es retirarse de la escena política”, consideró.