Esquema híbrido, oportunidad para que México replantee su sistema educativo

En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, Laura Coronado, académica de la Universidad de Anáhuac y autora del libro “La libertad de expresión en el ciberespacio”, nos habló sobre los certificados que otorgará Google como alternativa a la universidad.

La colaboradora mencionó que en este regreso a clases “se está viendo la realidad laboral en México, donde alguien que estudia una licenciatura, puede invertir entre 130 mil y hasta 950 mil pesos en su educación, pero su sueldo por ejercer es de 9 mil pesos mensuales”.

-Información relacionada: FORD TRABAJA CON GOOGLE MAPS PARA MEJORAR ACCESO DE MICROMOVILIDAD

Puntualizó en que no es algo equiparable, pues si alguien está haciendo esa inversión, no está siendo proporcional, ante esa situación, existen otras posibilidades, por ejemplo “Google dice yo no te contrato por el titulo universitario sino te pago por las habilidades que tienes”.

Fue precisa en mencionar que “hay quienes sí pueden ser autodidactas y otros que sí necesitan una educación específica”.

La realidad de México

Agregó “la educación en remoto era un complemento, ahora vemos que es una realidad, entonces, el esquema hibrido puede ser una punta de lanza para que México replantee su educación, pues en comparación con otros países tenemos un rezago de 4 años”.