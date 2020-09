Ernesto Herrera, primer mexicano en recibir la vacuna contra COVID-19

En entrevista con Luis Cárdenas, Ernesto Herrera, primer mexicano en recibir la vacuna contra la Covid-19 en España, relató su experiencia.

“Es la segunda fase de pruebas de la vacuna. Me la pusieron el miércoles pasado; nos advirtieron que pudiera haber reacciones normales a la vacuna, como un poco de fiebre, dolor en el brazo inyectado o dolor de cabeza”, detalló.

“El dolor de brazo me duró dos días, pero fue muy leve. No he tenido efectos secundarios”, relató Herrera.

Señaló que en España hay gente que dice que el virus no existe. “Estamos viviendo una crisis de credibilidad; los políticos no han estado a la altura de la situación de la pandemia”, indicó.

Respecto a los negacionistas, opinó que es más un movimiento político en contra de los gobernadores.