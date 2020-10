En entrevista con Luis Cárdenas, Heidi Osuna, directora de Enkoll, habló sobre la encuesta de Morena por la dirigencia del partido.

“En Enkoll hicimos una encuesta en redes sociales con personas que dicen ser afines a Morena. Ganó Mario Delgado, seguido de Gibrán Ramírez; en tercer lugar Porfirio Muñoz Ledo y finalmente Yeidckol Polevnsky.

Información relacionada: INE anuncia candidatos a la presidencia de Morena

“La gente no está preocupada por la política. Si eso no está en el top of mind de la gente, la vida interna de un partido político, mucho menos”, dijo Osuna.

Consideró que el principal objetivo que debe tener el presidente de Morena es tener un padrón, quiénes son sus afiliados. Con eso, seguramente tendrán mejores procesos internos.