El fiscal que salvó al Señor de los Cielos

En entrevista con Luis Cárdenas, hablamos con Javier Coello Trejo, abogado, sobre su libro “‘El fiscal de hierro. Memorias”.

“Soy un enamorado de la justicia, no voy a dejar de trabajar hasta que Dios me lleve”.

Entró a el Ministerio Público de Chiapas a los 19 años, cuando era apenas un estudiante de Derecho y a los 25 años trabajó en la PGR en la Ciudad de México.

“Cuando conocí a Don Oscar Flores Sánchez, un hombre recio, norteño norteño y hacemos click, tengo que ser muy honesto, la mano de Don Oscar era muy dura, pero legal, me dijo ‘amigo Coello, justicia sin reo no es justicia’ .”

Él reconoció que le salvó la vida a Amado Carrillo Fuentes, el ‘Señor de los Cielos’, “como encargado de la procuración de justicia no podía permitir que un reo muriera en los separos”.

“Luego me agradeció por salvarle la vida me dijo: ‘mientras viva’, a usted no le va a pasar nada’. Yo le dije: ‘yo me sé cuidar solo’. Nunca tuve miedo: era mi obligación con la justicia.

Después de unos años, ya como ‘El Señor de los Cielos’, me llamó para advertirme que iban a secuestrar a mi hijo, que qué ordenaba. Yo le dije: ‘yo no le ordeno nada, es mi problema”.