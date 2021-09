Crisis en Haití y su historia

Nayar López Castellanos, politólogo y académico de la UNAM para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, habló con Luis Cárdenas, sobre la crisis en Haití y la historia de ese país.

“Es un caso dramático en todas las dimensiones, ya sea social, económica, política… fue el primer país en independizarse, pero los grupos de poder económico que gobernaron el país rompieron con su modelo independentista de derechos.”

Resaltó que es un país con una crisis sistémica y que ha tenido una continua inestabilidad política y social, las más recientes por el terremoto y por el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

“Los migrantes no quieren regresar a Haití porque no hay certeza de nada: no hay garantías de apoyo por parte del gobierno, no hay posibilidades de empleo, algo similar a Honduras por la violencia que vive ese país.”