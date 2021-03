¿Compras de emergencia o compras de pánico?

En entrevista con Luis Cárdenas, Pablo Montes, coordinador Anticorrupción del IMCO, habló sobre los resultados a un año de compras de emergencia por la pandemia de Covid-19 en México.

El Gobierno mexicano no ha adaptado sus compras para atender la emergencia. Durante enero y febrero, cuando el virus estaba en el mundo y no llegaba a México, no nos preparamos ante la llegada de la pandemia.

Esto habla de una política de compras descoordinada y con irregularidades importantes en cuestiones de transparencia. Muestra una política de improvisación.

Hay 4 mil millones de pesos que puedes identificar en Compranet para atender la pandemia, que no tiene ni una documentación. “Tenemos que corregir”, destacó Pablo Montes.

Durante la epidemia de COVID-19, la Secretaría de Salud registró 170 proceso de compra por 3,423 millones de pesos, de los cuales 66% –112 contratos– está en “total opacidad” debido a que no hay documentación que respalde las adquisiciones.