¿Cómo son contactados los menores de edad para unirse al crimen organizado?

Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, habló con Luis Cárdenas sobre los más de 30 mil niños que son reclutados por el crimen organizado.

“Las historias de este estudio hablan del riesgo que este número de 30 mil este en aumento. No son chavitos de 11 años que están viendo solo si viene el policía y avisar, son niños de entre 8 a 15 años que son entrenados a matar, a disolver en acido y la violencia es cada vez más extrema”.

Información relacionada: Hay en el país al menos 30 mil jóvenes mejores reclutados por el crimen organizado

Resaltó una historia en particular, la de un niño de 10 años, que no tiene acta de nacimiento, no tiene padres, se droga con activo, un grupo de chavos le dicen que si quiere dinero y le ofrecen vender drogas.

“Este niño a los 11 lo entrenan para ser sicario y a los 12 ya está en la calle para ser un gatillero más de estos grupos”.