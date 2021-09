¿Cómo evitar enfermedades cardíacas?

"Si no tienes un corazón saludable, no vas a tener un cuerpo saludable" / Especial

Iván Carrasco Chávez, cardiólogo electro fisiólogo, habló con Luis Cárdenas sobre los cuidados del corazón para evitar enfermedades cardíacas.

“Si no tienes un corazón saludable, no vas a tener un cuerpo saludable. Todos los demás órganos dependen de la sangre que bombea nuestro corazón. En México no tenemos una cultura preventiva, sino reactiva”

Resaltó la importancia de que a partir de los 20 años se debería checar la presión anterior cada mes y a los 35 años también acompañar el chequeo acompañándolo con un electrocardiograma y ver si algo pudiera estar mal.

“No siempre hacer más ejercicio significa una mejor salud cardiovascular. Debemos hacer ejercicio conforme a la posibilidad de nuestro cuerpo, poco a poco, con ayuda de expertos y herramientas para ello.”