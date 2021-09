AMLO puso en situación incómoda a España con propuesta de Quirino Ordaz

Jorge Castañeda refirió que “normalmente no se anuncia el nombramiento de un embajador, primero se consulta en privado”.

Sobre la propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador para que Quirino Ordaz sea embajador de México en España, en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York, quien habló del tema.

Explicó que “los del servicio siempre patalean cuando se nombra a alguien que no es del servicio, en el caso de Madrid, solo ha habido dos embajadores de carrera. La norma en Madrid es que el embajador o embajadora sean políticos, en ese caso, lo que está haciendo López Obrador no tiene nada de raro”.

Sin embargo, comentó que “lo raro es este caso específico, no que sea político, si no que sea este político en las condiciones actuales. López Obrador los puso en una situación muy incómoda, normalmente no se anuncia el nombramiento de un embajador, primero se consulta en privado.

Finalmente, expuso que “esto hace que sea muy difícil que un gobierno como el español pueda negarle el beneplácito a Quirino Ordaz. Lo que sí pueden hacer es tardarse mucho en dar el beneplácito”.