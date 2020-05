Si nunca hubiera caído la bomba, Tanaka no tiene claro si habría sido activista por la paz o militar.

Durante más de medio siglo, la japonesa Michiko Kodama sintió que los espíritus de Hiroshima la culpaban por no haber muerto junto a ellos en los días de la bomba atómica. Pero ya no.

“Pienso que estoy recibiendo la fuerza de aquellas personas que murieron entonces. Desde hace 20 años yo estoy animada por ellos. Ahora siento que me piden que hable de su rabia, porque cada vez menos gente puede hablar de eso”,

explica Kodama, que tenía siete años cuando la bomba cayó en su ciudad natal, el 6 de agosto de 1945.

Terumi Tanaka, por su parte, ya no intenta entender por qué ocurrió lo que ocurrió aquel 9 de agosto, cuando él tenía 13 años y lanzaron una segunda bomba atómica sobre la ciudad en la que vivía, Nagasaki.

“Algunos aceptan ese hecho y lo asumen, pero otros no pueden aceptarlo y están sufriendo. Mi postura es que no se puede hacer nada aunque no lo comprenda, como el maestro Lao Tsé”, reflexiona.

Ambos lograron sobrevivir a una bomba atómica cuando eran niños; pero, ya ancianos, temen que su relato y su legado de pacifismo contra la proliferación de armas nucleares muera con ellos, según expresan en entrevistas con Efe con motivo del 75 aniversario de la efeméride.