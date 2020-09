¿Deprimido por la pandemia? ¡Toma el control de tus emociones!

Muchos aspectos de la pandemia están fuera de nuestro alcance, pero tomar algunas iniciativas encaminadas a mejorar la gestión de nuestras emociones nos dará una cierta sensación de control sobre lo que ocurre y un poco más de poder sobre nuestra vida.

¿MIEDO?

Este no es el problema, sino un importante recurso que nuestro organismo pone en marcha en situaciones de amenaza real y que nos lleva a hacer cosas para protegernos.

La mejor solución para el miedo, es llevar a cabo acciones que minimicen el peligro.

ENTENDÁMONOS

Es normal tener miedo, es lógico sentir incertidumbre y estar preocupados por las consecuencias de todo esto.

Estas emociones ayudan a que nos movamos en la buena dirección: gracias al miedo tomamos medidas de precaución; gracias a la incertidumbre nos ponemos a buscar qué hacer; gracias a la preocupación hacemos planes.

COMUNICACIÓN

Comunicarnos y compartir con otros aquello que sentimos, dejando que nuestras palabras, gestos y miradas ‘hablen’, es un recurso importante para regular nuestras emociones y nos ayuda a aliviar la tristeza, descargar tensión y plantearnos nuevos puntos de vista tras una conversación”.

REGULACIÓN EMOCIONAL

La pandemia nos ha hecho ver cómo funcionan nuestros sistemas de regulación emocional en una situación que se sale de todo lo que antes habíamos vivido, que hace tambalearse todas nuestras rutinas y certezas.

En muy poco tiempo, nuestra seguridad se ha visto amenazada, todos en el planeta hemos compartido una misma experiencia y hemos reaccionado de modos emocionalmente muy diversos.

HAGAMOS

Pero no hagamos, para dejar de sentir gracias a estar ocupados todo el tiempo o focalizándonos solo en los demás, ya que necesitamos notar lo que sentimos y ventilar nuestras emociones, para que nos lleven a algún sitio productivo.

CONECTÉMONOS

La era digital nos permite un gran nivel de conexión virtual, sin olvidar las llamadas por teléfono.

Que no podamos hacer las cosas que antes hacíamos no significa que no podamos buscar una solución creativa que nos aporte lo mismo. Tener que evitar el contacto físico y social, o estar aislados, no nos obliga a estar solos.

Con información de “EFE”.