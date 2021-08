Resumen de noticias del 20 de agosto de 2021

1- El presidente Andrés Manuel López Obrador, analiza pedir la liberación del narcotraficante Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, debido a su avanzada edad y estado de salud.

2- INE propone que revocación de mandato se realice el 27 de marzo de 2022.

3- La CDMX se mantiene en semáforo epidemiológico naranja con baja en hospitalizaciones.

4- INE contempla solicitar recursos por 18 mil 827 mdp, es decir, mil 510 mdp menos que este 2021. 5- Corte de EU acepta litigio de México contra empresas de armas, informa el canciller Marcelo Ebrard.

6- Rubén Moreira anuncia que el PRI presentará una propuesta de reforma electoral, para otorgar mayor independencia a los órganos electorales.

7- La mítica banda, Rolling Stones, lanza canción inedita: ‘Living in The Heart of Love’, la cual se puede escuchar en las plataformas digitales.

8- Huracán ‘Grace’ tocará tierra como categoría 2 esta noche, prevé el SMN.

9- EU anuncia nueva extensión de cierre de fronteras con México y Canadá por variante Delta de Covid-19.

10- Zaki Anwari, futbolista de Afganistán, fue una de las víctimas mortales que se registraron en el Aeropuerto de Kabul cuando intentó escapar de los talibanes.