Resumen de noticias 14 de junio de 2021

1. Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, da a conocer el escrito por el cual activa el procedimiento para que el pleno se pronuncie para ampliar su gestión.

2. La FGJ solicita la intervención de la cancillería y la FGR para concretar la aprehensión del escritor Andrés Roemer en Israel e iniciar los procedimientos de extradición.

3. “En mi gobierno no hacemos una política de filtraciones”, dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sobre la publicación del diario The New York Times y la Línea 12 del Metro.

4. El canciller Marcelo Ebrard confirma para mañana la llegada de 1.3 millones de vacunas Johnson & Johnson de una sola dosis.

5. Suman seis casos positivos de Covid-19 entre estudiantes tras el reinicio a clases presenciales en la Ciudad de México.

6. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que este martes 15 de junio recibirá la segunda dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca en Palacio Nacional.

7. Cuestionado sobre la publicación del periódico The New York Times acerca de los supuestos pernos mal soldados en la Línea 12 del Metro, López Obrador señala que “hay que esperar el dictamen que se dará a conocer esta semana”.

8. Las elecciones para gobernador en Campeche, Michoacán y San Luis Potosí serán impugnadas por intromisión de grupos del crimen organizado, adelanta la dirigencia del PAN.

9. La Asociación Alto al Secuestro informa que durante mayo ese delito registró un aumento de 13.7%.

10. La vacuna contra covid-19 de la firma estadunidense Novavax se ha mostrado segura y efectiva en los enfermos de “alto riesgo” y con las principales nuevas variantes del virus, tiene una eficiencia de 96%, según autoridades sanitarias de EU.