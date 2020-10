En marzo del 2021 se recuperarían empleos perdidos: AMLO

“La economía va recuperándose”, afirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en relación a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Afirmó que un indicador es la recuperación del peso en relación al dólar estadounidense: “Está en 21 pesos por dólar después de haber estado en más de 25 pesos por dólar”.

En la conferencia aseveró que se tiene una depreciación del peso, pero es menor en comparación a otras monedas del mundo.

Destacó además que se están creando empleos después de que se perdieron cerca de un millón de empleos, de acuerdo al registro de trabajadores inscritos al IMSS.

“Si se demora nos llevaría dos meses más, ahora sí que para abril o para mayo, esto ayuda mucho a entender de cómo estamos en lo económico, no se nos ha caído la recaudación, no tenemos disminución en el consumo, sigue llegando la inversión extranjera, no se nos ha caído la recaudación, no tuvimos necesidad de aumentar impuestos, no aumentó el precio de los combustibles, no hubo gasolinazos, tenemos finanzas públicas sanas, no recurrimos a deuda pública adicional, entonces ahí vamos, está funcionando la estrategia”, apuntó.