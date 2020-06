Pese a Covid-19, remesas incrementaron 1.26%: Banxico

Con todo y la pandemia por el COVID-19, las remesas que llegaron a México mostraron un incremento de 12.6 por ciento, informó el Banco de México.

Gobernadores “siguen en su politiquería” al rechazar semáforo epidemiológico: Dolores Padierna

Los gobernadores de estados que no aceptan aplicar el semáforo epidemiológico “único federal”, en particular de la oposición “siguen en su politiquería” y con esa posición, buscan protagonismo político-electoral, o están bajo presión de empresarios locales, acusó la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna.

El 8 de junio reactivarán actividad turística en Quintana Roo

En el marco de su gira presidencial a Cancún e Isla Mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que por acuerdo al Gobierno de Quintana Roo, las actividades turísticas en la entidad reiniciarán el 8 de junio.

México llega a los 176 casos de sarampión

En lo que va del año se han registrado 176 casos de sarampión, que representa un incremento de 880 por ciento si se comparan con los 20 que se registraron en 2019.

PRD pedirá auditoría al programa Sembrando Vida

La dirigencia nacional del PRD llamó al Gobierno federal a que no “siga tirando el dinero en programas clientelares que no dan resultados y están plagados de opacidad y corrupción”, por lo que pedirán una auditoria y la destitución del encargado de Sembrando Vida, Javier May.

En mayo se registraron más de 2 mil 400 homicidios

De acuerdo con el reporte diario del gabinete de seguridad federal, mayo es el tercer más violento del 2020, al registrar 2 mil 423 homicidios dolosos, lo que representa una reducción de 2.7 por ciento respecto a abril cuando se contabilizaron 2 mil 492 asesinatos.

España registra primer día sin muertos por COVID-19

¡Lo hace de nuevo! Anonymous revela secretos de Trump

El grupo internacional de hacker conocidos por realizar activismo durante problemáticas sociales “Anonymous”, publicó en las últimas horas un video en el que protesta por el asesinato del afroamericano George Floyd, además de que promete desmantelar y exponer la red de corrupción policial en todo el país.