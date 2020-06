Pandemia se terminará en octubre, estima Gobierno de México

El Gobierno de México cree que la pandemia de Covid-19 alcanzará su punto máximo de contagios durante la próxima semana, aunque perdurará en algunas zonas hasta octubre, y se declara “preparado” para afrontar una posible nueva oleada para finales de año.

MC pide reunión entre AMLO y Enrique Alfaro

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que la muerte de Giovanni López, después de su detención por policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, fue manipulada “con fines políticos” para desestabilizar al gobierno de Jalisco.

PAN presenta queja contra AMLO por promociones

El PAN presentó ante el Instituto Nacional Electoral dos quejas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por promocionar sus posturas electorales con recursos públicos, como lo hizo en la conferencia de prensa mañanera al presentar el documento de un supuesto Bloque Opositor Amplio, llamado BOA.

México podría contar con prueba casera para COVID-19

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, México podría contar con una prueba de detección casera de dicha enfermedad, desarrollada por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó la directora de la institución, Catalina Stern.

Familiares de desaparecidos exigen reunión con Presidente

Familiares de Desaparecidos y Desaparecidas Nacional, exigió sostener una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para, entre otras cosas, demandar de manera directa la destitución de la titular de la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas Mara Gómez a quien acusan de interferir en los procesos de búsqueda.

Regreso presencial en la UNAM será con un menor aforo: Enrique Graue

El regreso a las aulas en la Universidad Nacional Autónoma de México será distinto respecto a lo que era antes de la pandemia de Covid-19. Habrá cambios en los aforos, anunció el rector Enrique Graue.

Busca Morena que comercios reciban apoyos sociales ante emergencias

La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso capitalino propondrá que durante epidemias o emergencia sanitaria declarada por el Gobierno de la Ciudad de México los comerciantes de la vía pública puedan acceder a los apoyos sociales.

Conceden suspensión a Zhenli Ye Gon contra discriminación y tortura

El empresario Zhenli Ye Gon denunció que al interior del penal del Altiplano es víctima de actos de discriminación, ya que no puede gozar de los bienes y servicios médicos para proteger, promover y restaurar su salud; no cuenta con una buena alimentación y no se le permite practicar algún deporte.

Secretario de Salud de EdoMex da positivo a Covid-19

El secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O’shea Cuevas dio positivo a la prueba de Covid 19, se trata del segundo funcionario estatal en contraer la enfermedad.

Covid-19 genera reducción en ingresos económicos en las familias: CEPAL

El impacto devastador de la Covid-19 que genera una reducción en los ingresos y altos niveles de inseguridad económica en las familias podría generar un aumento significativo en el número de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil en América Latina y el Caribe, alertó hoy un análisis de CEPAL y OIT.