Dan plazo de 45 días a México para solicitar extradición de Emilio “L”

El juez Ismael Moreno ha dado un plazo de 45 días al Estado Mexicano para presentar la solicitud de extradición del exdirector de Pemex Emilio “L”

Rechaza AMLO tener “pacto secreto” con EPN

Andrés Manuel López Obrador, rechazó haber realizado un “pacto secreto” que le otorga impunidad o protección al ex Presidente Enrique Peña Nieto y aseguró que en el caso de Emilio “L”, ex director de Pemex, las investigaciones no deberán limitarse.

Banxico recorta tasa de interés por quinta ocasión

El Banco de México recortó su tasa de interés, la primera reducción de 2020 y la quinta de forma consecutiva.

Votan en prepa 3 para definir continuidad o no del paro

Desde las 8:00 horas de este jueves alumnos de la preparatoria 3 “Justo Sierra” de la UNAM llevan a cabo una votación en urnas para definir si la escuela se mantiene o no en paro.

Secretarios de Salud y Función Pública recorren Hospital Juárez

Ante el desabasto de insumos y medicamentos en nosocomios públicos, los secretarios de Salud, Jorge Alcocer, y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, realizan un recorrido por el Hospital Juárez de México.

Cuatro muertos tras enfrentamiento en Tabasco

En Tabasco, un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, con una banda local denominada “Los Chontuyos”, dedicada al robo, secuestro y extorsión, dejó un saldo de cuatro personas muertas.

Prevén derrama económica de mil 995 mdp para San Valentín

Los comerciantes de la Ciudad de México, informaron que del viernes 14 al domingo 16 de febrero se espera una derrama económica de mil 995 millones de pesos, 4.9 por ciento más que en 2019.

Muere primera persona por coronavirus en Japón

Las autoridades de Japón informaron este jueves del fallecimiento de una mujer que estaba contagiada con el nuevo coronavirus, lo que le convierte en la primera persona que muere en este país a causa de la pandemia.

En México, el automóvil es el lugar en el que más se escucha radio

En México, uno de los lugares donde más se escucha la radio es en el automóvil. En más de 17 millones de vehículos se oye al menos una vez al día.