Empezamos nuestro programa con el análisis y debate de los temas relevantes del día en el estudio por parte de nuestro panel conformado por nuestro conductor Víctor Sánchez Baños y Javier Lozano ex Secretario del Trabajo, ex Senador de la República como co – conductor.

Los reporteros de MVS NOTICIAS a diario hacen un bosquejo de la historia:

Rocío Méndez, la mañanera, con el Presidente López Obrador.

En entrevista con Luis Niño De Rivera, Presidente de a ABM.

Tema:

Programa de bancarización para migrantes.

También entrevistamos a Lourdes Dávalos, madre de Mariana Sánchez, asesinada en Ocosingo, Chiapas.

Tema:

Investigaciones sobre asesinato de su hija Mariana.

