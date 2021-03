Hoy en el Miércoles de Clásicos de Pontón en MVS, les traemos a la memoria una de las animaciones que ayudaron a que la industria de los dibujos animados reviviera a finales de los años ochenta.

Conversamos con el consejero electoral Mauricio Huesca, quien nos hablará sobre el voto electrónico en las siguientes elecciones.

En noticias, Facebook y Google unirán fuerzas para mejorar la conectividad a Internet en el continente asiático. La intención es conectar dos cables submarinos que unirán a Estados Unidos con Singapur e Indonesia, los cuales tendrán por nombre “Echo” y “Bifrost”.

Aunque la mayor parte del mundo está al pendiente de los procesos de vacunación en diferentes países, hay algunas instituciones que se han dedicado a concientizar a la población renuente a recibir dicha previsión. Tal es el caso de THE ONE Campaign -fundación benéfica de Bono, vocalista de U2, que quiere ayudar a que haya acceso a la vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo

Además, Mónica Mistretta nos acompaña con su sección “Tecnología Empresarial”, para platicarnos sobre los movimientos más interesantes en firmas tecnológicas durante los últimos días.

