Hoy con Pontón en MVS, nos acompañó Pamela Ávila de AES México, una compañía generadora de energía que busca hacer cero emisiones de carbono en el futuro.

En noticias, Jeff Bezos envió su carta final a los accionistas de Amazon, después de anunciar el pasado mes de febrero su salida como director ejecutivo de la compañía. En este documento, manifestó la urgencia por tratar mejor a los empleados de la firma, ya que en los últimos meses el personal ha expresado que las condiciones de trabajo en sus centros no son las más adecuadas y que no se respetan los tiempos de descanso, así como no presentaron condiciones apropiadas durante la pandemia del COVID-19.

Acer presentó una computadora portátil y una tablet que auguran ser ultra resistentes en condiciones extremas. Se trata de los dispositivos Enduro Urban, los cuales ya cuentan con certificación militar y un chip Intel de onceava generación, lo que les permite desempeñar tareas sin mayor problema en situaciones de alta o baja temperatura, además de resistir salpicaduras y polvo.

Y Paco Camino nos platicó sobre las innovaciones tecnológicas para las personas que viven con alguna discapacidad.

Escucha de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, Pontón en MVS, por MVS 102.5 FM