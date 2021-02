Serie “The Lady and the Dale” / Buick Envision 2021/ Ford Lobo Raptor

En esta emisión de Autos y más platicamos de la docuserie “The Lady and the Dale” y trata de la vida de Elizabeth Carmichael, una empresaria transgénero que intento revolucionar el mundo automovilístico con su coche de tres ruedas conocido como el Dale.

También, hablamos de Buick Envision 2021, esta segunda generación de SUV compacto ha cambiado por completo la imagen, viene más refinado, equipado de conectividad y seguridad.

Además, se revelo la nueva Ford Lobo Raptor de tercera generación, traerá amortiguadores internos FOX Live Valve que ayudarán a dar grandes saltos y aterrizajes, jamás visto en su historia. Su corazón es un motor EcoBoost de 3.5 litros y doble turbo ligado a una transmisión de 10 velocidades.

