En entrevista para la Primera Emisión con Luis Cárdenas, Gustavo de Hoyos, presidente Nacional de Coparmex, habló sobre la reforma a la Ley de Adquisiciones.

“Mal de forma y mal de fondo. No parece conveniente que una legislación de esta importancia, sea aprobada de manera repentina”, opinó.

Consideró lamentable que se lleve a cabo esta modificación. Asimismo, indicó que no es cierto que en México no exista un abasto suficiente de medicamentos, es falso que no haya empresas que puedan surtir en precio y calidad los medicamentos necesarios para el Gobierno federal.

“Seguramente encontraremos casos de corrupción, ocultos tras las fronteras del país”, prevé el presidente Nacional de Coparmex.

Gustavo de Hoyos resaltó que la industria farmacéutica se ve perjudicada, junto a todo una cadena. “Qué lamentable que se tomen medidas como éstas, que significan un golpe al trabajo de cientos de miles de personas”, reiteró.