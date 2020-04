En entrevista para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), habla de la violencia contra las mujeres durante la contingencia por el coronavirus.

“Estamos trabajando en le tema de prevención de la violencia”, señaló Gasman.

“Le estamos diciendo a las mujeres ‘esta situación en la que estás, no puede servir para aceptar ningún tipo de violencia, al contrario. No tienes por qué aguantarla, no estás sola'”, indicó.

Resaltó que quedaron los servicios de atención a la violencia contra las mujeres y los refugios.