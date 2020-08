En entrevista para la Primera Emisión con Luis Cárdenas, José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, habló sobre la reunión de la Conago con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Espero que sea una reunión en la que haya voluntad de escucharnos, que se encuentre un camino para avanzar en la solución de los problemas que enfrentamos”, destacó el gobernador.

“Si se hace una investigación judicial seria, la verdad saldrá y quedará claro que mucho de lo que hoy se está comentado son cuestiones políticas y no van con el interés de la sociedad: que se haga justicia y no haya impunidad. La justicia no puede ser selectiva”, dijo.

Afirmó que lo importante es que se haga una investigación y, si hay algo, se actúe conforme a derecho.

Indicó que si hay que aportar en su momento elementos de cuál fue la situación por la cual se votó esa reforma, no tiene nada que esconder. “Estoy seguro de que mis compañeros tampoco”, señáló.